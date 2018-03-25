При взрыве возле мечети в Афганистане погиб человек

Один человек погиб, семеро получили ранения в результате взрыва у мечети в городе Герат на западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя полиции города Абдулы Ахада Вализады (Abdul Ahad Walizada), передает РИА Новости.

По словам Вализады, взрыв прогремел в воскресенье во время молитвы в 13.00 по местному времени (11.30 мск).

Представитель полиции отметил, что пострадавшие были доставлены в местные больницы.

На данный момент полиция расследует обстоятельства взрыва.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.