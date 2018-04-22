В Афганистане прогремел второй взрыв за день

22 апреля 2018 13:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек погибли, еще десять получили ранения в результате взрыва у центра регистрации избирателей в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Ранее в воскресенье террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центра для регистрации избирателей в Кабуле. По последним данным при взрыве погиб 31 человек, более 50 получили ранения. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Взрыв в городе Пули-Хумри прогремел примерно в 12:00 по местному времени. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.

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