В Японии рассказали о желаемых результатах от саммита лидеров США и КНДР

2 мая 2018 19:39 (UTC+04:00)

Япония надеется, что в результате саммита лидеров США и КНДР будут решены вопросы уничтожения запасов оружия массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи, заявил в среду посол Японии в США Синсукэ Сугияма, передает РИА Новости.

"Переговоры нужны, чтобы чего-то достигнуть. Это включает сохранение давления, чтобы уничтожить все их оружие массового уничтожения, включая новое химическое и биологическое оружие, а также баллистических ракет всех радиусов действия… Мы хотели бы, чтобы возможный саммит США и КНДР стал действительно историческим и разрешил все эти вопросы", - сказал Сугияма на Пятом ежегодном форуме Фонда мира Сасакава США.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что намерен поднять вопрос о необходимости отказа КНДР не только от межконтинентальных баллистических ракет, но и от ракет средней и малой дальности, которые могут представлять угрозу для территории Японии и Южной Кореи. Однако по итогам переговоров никаких предметных заявлений на эту тему сделано не было.

В настоящее время ведется подготовка к встрече президента США и лидера КНДР. Ранее Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели". В воскресенье телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что встреча лидеров США и КНДР может состояться в Монголии или Сингапуре, а телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына, что оптимальным местом является демилитаризованная зона Пханмунджом между двумя Кореями.

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