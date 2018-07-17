В Афганистане подорвался смертник, пятнадцать человек погибли

17 июля 2018 17:07 (UTC+04:00)

Пятнадцать человек погибли при подрыве смертника террористической группировки "Исламское государство" в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление представителя 209 корпуса "Шахин" вооруженных сил Афганистана на севере страны Мохаммада Ханифы Резайе, передает РИА Новости.

По словам военного, взрыв прогремел во вторник в районе Саяд во время похорон одного из главарей движения "Талибан" Шира Мохаммада Газанфара, на которых присутствовали боевики движения. Во время церемонии смертник ИГ привел в действие взрывное устройство.

Как сообщает Резайе, в результате взрыва погибли 15 боевиков, трое получили ранения. По данным агентства, представитель властей провинции сообщил, что 15 человек погибли и пятеро пострадали.

Резайе добавил, что Газанфар погиб в понедельник в ходе столкновений с боевиками ИГ. Один из его братьев погиб в результате взрыва во вторник.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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