В ООН заявили, что организации не хватает денег

26 июля 2018 22:26 (UTC+04:00)

ООН испытывает сильную нехватку денег, причина в том, что страны-участницы организации платят свои взносы не в обозначенное время, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,пишет РИА Новости.

"Генеральный секретарь разослал сотрудникам информацию о своей обеспокоенности по поводу сложившейся финансовой ситуации в организации", - рассказал Дюжаррик.

Он добавил, что "проблема заключается в том, что некоторые регулярные взносы стран-членов организации еще не внесены". Представитель генсека отметил, что не знает причин задержки взносов, но "у каждой страны свой бюджетный год и график, как вы понимаете".

Дюжаррик отметил, что доход ООН "никогда не был настолько низким", добавив, что "генсек призвал страны-участницы вносить средства и в полном объеме".

"Мы сейчас рассматриваем сокращение расходов, но это не будет связано с оплатой работы персонала", — заключил представитель генсека.

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