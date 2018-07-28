В Мьянме трое рабочих погибли при сходе оползня

28 июля 2018 17:24 (UTC+04:00)

Трое дорожных рабочих погибли из-за схода оползня, вызванного проливными дождями, в штате Шан на востоке Мьянмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global New Light of Myanmar.

По данным газеты, инцидент произошел в пятницу в районе Монгхсат. Рабочие спали в палатке, когда сошел оползень.

В тот же день в другом районе сошел еще один оползень, из-за которого была перекрыта дорога. Полицейские, пожарные и местные жители расчищают завалы.

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