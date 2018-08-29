Эквадор продлил режим ЧС из-за притока венесуэльских беженцев

Эквадор до 30 сентября продлил режим чрезвычайной ситуации на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу МИД Эквадора Хосе Валенсию.

Правительство Эквадора 8 августа ввело чрезвычайное положение в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро до конца августа. Данный режим должен был помочь в разрешении ситуации с беженцами на северной границе страны, число которых достигает 4,2 тысячи в день.

Также, по данным телеканала, власти Колумбии и Перу объявили во вторник, что создадут базу данных граждан Венесуэлы, которые въезжают в страны, находятся на их территории или выезжают из них.

Директор таможенной службы Колумбии Кристиан Крюгер заявил, что инженеры двух стран работают над созданием системы, которая позволит узнавать информацию о происходящем на пограничных пунктах "в режиме реального времени", сообщает телеканал.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

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