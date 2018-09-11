Названы лучшие автомобили года

Эксперты исследовательской компании JD Power составили список лучших автомобилей 2018 года, передает РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные миллиона автовладельцев, причем исследование затронуло более 600 моделей машин. Эксперты оценивали автомобили по 100-балльной шкале. Учитывались такие параметры, как качество, надежность, дизайн, динамические характеристики, мнение владельцев и различные награды, присужденные транспортным средствам.

В рейтинг вошли 13 автомобилей. Максимальные 94 балла получил Porsche 911. Вторым стал Genesis G90 (93 балла), тройку лидеров замкнул Mercedes-Benz S-Class (92 балла).

В список также вошли еще три модели Porsche (Macan, 718 и Cayenne), два автомобиля Lincoln (Continental и Navigator) и два Lexus (RX и GS). Кроме того, в рейтинге оказались BMW 7 Series, Cadillac Escalade и Genesis G80.

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