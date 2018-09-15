Новый парламент Ирака со второй попытки избрал председателя

15 сентября 2018 17:01 (UTC+04:00)

Совет представителей (парламент) Ирака, сформированный по итогам майских выборов, избрал на пост спикера экс-губернатора провинции Анбар Мухаммеда аль-Халбуси, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария". Председатель был выбран в субботу путем тайного голосования.

Кандидатуру главы западной провинции выдвинул блок "Национальный фронт" (55 мест), объединивший крупнейшие суннитские партии. По имеющейся информации, депутат заручился поддержкой более половины депутатов 329-местного парламента. Всего в сессии приняли участие 298 законодателей.

Помимо аль-Халбуси на пост председателя претендовали экс-министр обороны Ирака Халед аль-Обейди (блок "Наср"), вице-президент Усама ан-Нуджейфи (возглавлял парламент с 2010-2014 годах). В день заседания свои кандидатуры сняли депутаты Мухаммед аль-Халеди, Таляль аз-Зубеи, Мухаммед Тамим, Ахмед аль-Джубури, Раад ад-Дахляки.

Голосование по избранию председателя парламента должно было состояться в начале сентября, однако из-за бойкота ряда политических партий и вследствие этого отсутствия кворума, сессия была перенесена на 15 сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть может подняться выше $80 за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана
Энергетика 13 сентября 14:42
В Ираке пять человек погибли при взрыве
Арабские страны 12 сентября 14:55
Министр нефти Ирака: Добыча сырья не пострадала от беспорядков в стране
Энергетика 10 сентября 10:14
Власти Ирака отменили комендантский час в Басре
Арабские страны 9 сентября 04:32
В иракской провинции Басра вводится комендантский час - СМИ
Арабские страны 8 сентября 17:07
Посол Ирака вызван в иранский МИД в связи с поджогом консульства в Басре
Арабские страны 8 сентября 15:24
Лента новостей
В Анкаре пройдет грандиозный концерт, посвященный 100-летию освобождения Баку
Общество 17:59
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 10-14 сентября
Энергетика 17:52
Парад, посвященный 100-летию освобождения Баку (ФОТОСЕССИЯ)
Общество 17:35
Совместный парад в Баку говорит о братстве и единстве азербайджанского и турецкого народов - зрительница
Общество 17:29
Реджеп Тайип Эрдоган: Об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи
Политика 16:12
Здравствуй, школа! - азербайджанские знаменитости отвели детей в первый класс (ФОТО)
Звёздный мир 16:09
МИД Азербайджана: Армения находится в самоизоляции из-за территориальных претензий к соседним странам и начатой войны
Политика 15:54
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в параде, посвященном 100-летию освобождения Баку
Политика 15:43
Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов в Баку
Политика 15:30