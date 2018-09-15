Новый парламент Ирака со второй попытки избрал председателя

Совет представителей (парламент) Ирака, сформированный по итогам майских выборов, избрал на пост спикера экс-губернатора провинции Анбар Мухаммеда аль-Халбуси, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария". Председатель был выбран в субботу путем тайного голосования.

Кандидатуру главы западной провинции выдвинул блок "Национальный фронт" (55 мест), объединивший крупнейшие суннитские партии. По имеющейся информации, депутат заручился поддержкой более половины депутатов 329-местного парламента. Всего в сессии приняли участие 298 законодателей.

Помимо аль-Халбуси на пост председателя претендовали экс-министр обороны Ирака Халед аль-Обейди (блок "Наср"), вице-президент Усама ан-Нуджейфи (возглавлял парламент с 2010-2014 годах). В день заседания свои кандидатуры сняли депутаты Мухаммед аль-Халеди, Таляль аз-Зубеи, Мухаммед Тамим, Ахмед аль-Джубури, Раад ад-Дахляки.

Голосование по избранию председателя парламента должно было состояться в начале сентября, однако из-за бойкота ряда политических партий и вследствие этого отсутствия кворума, сессия была перенесена на 15 сентября.

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