Во Вьетнаме назначили исполняющего обязанности президента

23 сентября 2018 12:06 (UTC+04:00)

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь заняла пост исполняющего обязанности главы государства после смерти президента Чан Дай Куанга, сообщает газета VN Express со ссылкой на Национальную ассамблею Вьетнама, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что 58-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь была назначена на пост исполняющего обязанности президента в соответствии с конституцией страны, решением Ассамблеи и Коммунистической партии Вьетнама. Она стала первой женщиной, возглавляющей Вьетнам, и будет занимать этот пост до официального избрания Национальной Ассамблеей нового главы государства.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.

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