В Южной Корее из-за тайфуна "Конг-рей" отменили более 270 авиарейсов

6 октября 2018 06:28 (UTC+04:00)

Свыше 270 авиарейсов, запланированных на субботу, отменены в Южной Корее из-за тайфуна "Конг-рей". Об этом, как передает Интерфакс, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.

Как уточняет агентство, всего отменены 276 авиарейсов, при этом 123 - из международного аэропорта Чеджу на юге страны. Из-за тайфуна рейсы в Японию и Китай откладываются. Ожидается, что аэропорт Чеджу возобновит свою работу в течение дня.

Предполагается, что тайфун обрушится на южное побережье страны днем 6 октября. Максимальная скорость ветра в его эпицентре составляет 32 м/с.

"Конг-рей" стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка".

В четверг "Конг-рей" стал причиной отмены более 200 рейсов в Японии. В Шанхае в связи с приближением тайфуна объявлено штормовое предупреждение, а в его международном аэропорту Пудун отменены по меньшей мере 48 рейсов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии из-за тайфуна без света остались свыше 30 тысяч человек
Другие страны 5 октября 08:43
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 5 октября 05:41
Саудовская Аравия поставляет около 5 млн баррелей нефти в сутки в страны Азии
Арабские страны 4 октября 17:17
Китай планирует в октябре продать облигации правительства США на $3 млрд
Китай 4 октября 10:08
В Японии отменили более 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Конг-рэй"
Другие страны 4 октября 08:18
Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере нефтехимии и машиностроения
Беларусь 3 октября 16:58
Лента новостей
Макгрегор хотел ударить Нурмагомедова на торжественной церемонии взвешивания в Лас-Вегасе
США 06:32
СМИ: более 1,1 тыс. детей были убиты в Венесуэле в 2017 году
Другие страны 05:31
Страны-члены ГУАМ договорились продвигать в ООН резолюцию о разрешении замороженных конфликтов
В мире 04:17
Президент Колумбии отказался вступать в перепалку с Мадуро
Другие страны 03:17
Саудовская Аравия вскоре объявит о крупнейшей сделке, не связанной с нефтью
Арабские страны 02:42
Мексика не будет использовать гидроразрыв пласта при добыче нефти
Другие страны 02:41
В Израиле заявили, что С-300 не смогут засечь F-35
Израиль 01:39
КНДР запустила каталог северокорейских интернет-сайтов
Другие страны 01:15
НАСА наметило первый пилотируемый полет SpaceX к МКС на июнь 2019 года
США 00:07