Число жертв обрушения здания на севере Мексики выросло до восьми

14 октября 2018 04:20 (UTC+04:00)

Число погибших в результате частичного обрушения строящегося здания в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон возросло до восьми человек. Об этом в субботу сообщили силы гражданской обороны региона в своем Twitter, передает ТАСС.

"Через 40 часов и 25 минут с начала поисковых работ удалось найти тело человека, который остался под обломками после обрушения постройки", - говорится в сообщении.

После извлечения тела погибшего представитель руководства сил гражданской обороны региона Мигель Пералес заявил, что поисковые работы на месте происшествия прекращаются. "В руинах больше нет других людей, судя по информации, которую мы имеем", - привело слова чиновника агентство "Синьхуа".

Отмечается, что общее число пострадавших в результате ЧП составляет 15 человек. Причина обрушения до сих пор неизвестна.

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