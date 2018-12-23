ГА ООН впервые за десять лет завершила основную работу до Рождества

23 декабря 2018 14:24 (UTC+04:00)

Генеральная ассамблея ООН впервые за последнее десятилетие смогла закончить всю основную программу до наступления 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила президент ГА Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Семьдесят третья сессия ГА ООН открылась 18 сентября. Генассамблея ООН является одним из шести главных органов Организации Объединенных Наций и это единственный орган, в котором все 193 государства-члены имеют равное представительство: одна страна, один голос. На 25 сентября этого года Коморские Острова, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали лишены права голоса.

На этом форуме, согласно Уставу ООН, обсуждается совместная деятельность по самому широкому кругу международных вопросов, таких как развитие, мир и безопасность, международное право. Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов прибывают в Нью-Йорк для участия в ее очередной сессии.

В ГА входит шесть главных комитетов - по вопросам разоружения и международной безопасности, по экономическим и финансовым вопросам, по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры, по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации, занимающийся различными политическими проблемами, по административным и бюджетным вопросам и по правовым вопросам.

"Поздравляем все государства-члены и делегатов с завершением основной работы всех комитетов за три дня до Рождества! Впервые за 10 лет!", - написала Эспиноса Гарсес в своем Twitter.

Она добавила, что гордится "всем, что мы сделали в 2018 году", и с нетерпением ждет, "чтобы ООН продолжала оставаться актуальной для всех в 2019 году!".

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