В Кабуле госслужащих взяли в заложники после взрывов около министерства

24 декабря 2018 18:49 (UTC+04:00)

Нападавшие после взрывов около министерства в Кабуле держат в заложниках сотрудников национального ведомства по делам лиц с ограниченными возможностями, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими, передает РИА Новости.

По словам Рахими, двое нападавших были ликвидированы, около 200 сотрудников ведомства эвакуированы.

Ранее около здания министерства общественных работ в Кабуле произошло три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию правительственного здания. Четверо пострадавших были госпитализированы.

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