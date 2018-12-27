Не менее 11 военных получили ранения в ходе операции против повстанцев на юге Филиппин

По меньшей мере 11 военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) и перестрелке с повстанцами в филиппинском городе Монкайо (южная провинция Долина Компостела). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Как заявил представитель ВС страны, подразделения 25-го пехотного батальона и разведгруппы начали боевую операцию в районе этого населенного пункта после получения информации о том, что там находятся боевики так называемой Новой народной армии. "За подрывом СВУ последовала 20-минутная перестрелка, что привело к получению ранений 11 военнослужащими. Повстанцы также понесли неустановленные потери, это следует из оставленных ими при отступлении следов крови", - сообщил он.

Как отметил представитель вооруженных сил, раненые были немедленно госпитализированы при помощи авиации. Их состояние оценивается как стабильное.

Новая народная армия действует с 1969 года и ведет партизанскую войну против правительственных сил. Численность этой группировки оценивается в 4 тыс. человек.

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