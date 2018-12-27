Выплаты по страховкам после цунами в Индонезии превысят $1 млрд

27 декабря 2018 09:00 (UTC+04:00)

Выплаты по страховым случаям после произошедшего в прибрежных районах островов Суматра и Ява цунами составят около 15,9 трлн рупий (более $1 млрд). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг газета The Jakarta Post.

По предварительным оценкам, речь идет о примерно 190 страховых случаев, в основном, связанных с полным разрушением объектов частной и коммерческой недвижимости, а также транспорта в провинциях Бантен и Лампунг. Что касается страхования физических лиц, то по мнению экспертов, выплаты будут незначительны, поскольку данные услуги практически не развиты в Индонезии.

По последним данным, цунами в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, стало причиной гибели 430 человек, 159 пропали без вести, почти 1,5 тыс. получили ранения. Свои дома вынуждены были покинуть около 22 тыс. местных жителей. Несколько сот домов, гостиниц и других объектов были полностью разрушены.

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