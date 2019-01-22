Google выпустила дудл в честь 111-летия физика Льва Ландау

22 января 2019 07:13 (UTC+04:00)

Компания Google во вторник разместила на стартовой странице своего поисковика дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный 111-му дню рождения физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении корпорации, поступившем в ТАСС.

"Помимо свойств жидкого гелия ученый открыл энергетические уровни заряженной частицы в магнитном поле, названные его именем. Именно под схемы уровней стилизованы буквы праздничного логотипа", - отмечается в пресс-релизе.

Советский ученый родился в 1908 году в Баку. С детства он проявлял способности к точным наукам: уже в 14 лет Ландау поступил в Бакинский университет, на два факультета одновременно. Во время аспирантуры он приехал в Копенгаген, чтобы пройти обучение у знаменитого ученого Нильса Бора. Позже Бор говорил, что Ландау был лучшим его учеником. В 1962 году Ландау была присуждена Нобелевская премия за изучение свойств жидкого гелия. Он обнаружил уникальные особенности вещества, послужившие основой для новых открытий в области физики.

Дудлы Google - это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудлы, как правило, делятся на глобальные - те, что доступны во всем мире, на всех доменах Google, - и локальные, которые можно увидеть только в одной или нескольких странах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Харькове открылся научный центр имени лауреата Нобелевской премии из Баку
Социум 14 января 2014 18:19
Лев Ландау - 105: Гений из Баку, детские и юношеские годы (фото)
Социум 22 января 2013 16:33
Лента новостей
"Газпром" построил более двадцати процентов "Северного потока - 2"
Энергетика 08:05
В Китае задержали страуса, нарушавшего правила дорожного движения (ВИДЕО)
Китай 07:52
Названы лучшие страны для расслабляющего отдыха
В мире 07:39
Азербайджан планирует реализовать ряд крупных проектов в сфере альтернативной энергетики
Энергетика 07:18
В Венесуэле 27 военнослужащих задержаны за кражу оружия
Другие страны 06:34
Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговым конфликтом с США
США 06:11
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 05:15
В Египте двое детей погибли в результате подрыва военной мины
Арабские страны 04:19
Двое детей ранены в результате перестрелки в Хелмонде
Европа 03:05