Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР продолжает обогащение урана в военных целях

7 марта 2019 05:22 (UTC+04:00)

КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в данных Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея.

"Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США", - приводит агентство Yonhap слова директора НРС Со Хун.

Ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР с конца 2018 года не использует пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне, из получаемых на котором отработанных топливных стержней при переработке выходит от от 5 до 7 кг оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется 6 кг этого расщепляемого материала.

В то же время Со Хун сообщил, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе Саным в пригороде Пхеньяна. Считается, что именно там производятся несколько моделей баллистических ракет КНДР, включая межконтинентальную "Хвасон-15".

В ходе ханойского саммита 27-28 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу демонтировать комплекс в Йонбёне в обмен на частичную отмену санкций в отношении республики. Однако президент США отверг это предложение, потребовав ликвидировать ряд других объектов. Саммит завершился без подписания соглашений или деклараций, стороны договорились продолжать диалог.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Комитет СБ ООН по санкциям 14 марта опубликует доклад об уклонении КНДР от рестрикций
Другие страны 05:51
В ООН призвали оказать срочную гуманитарную помощь КНДР на $120 млн
Другие страны 6 марта 14:59
СМИ: КНДР и Китай могут готовить новый саммит лидеров двух стран
Другие страны 6 марта 10:37
Спецпредставители Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне ядерную проблему КНДР
США 6 марта 10:34
Экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака выпустят из тюрьмы под залог
Другие страны 6 марта 07:48
В КНДР заявили, что заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией
Другие страны 5 марта 16:30
Лента новостей
Сильный туман не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
Бизнес 09:10
Туркменистан продлил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 09:06
В Японии отложили пробное извлечение отработавшего топлива с АЭС "Фукусима-1"
Другие страны 08:47
FT: Великобритания в апреле ужесточит правила выдачи визы инвестора
Европа 08:22
Министерство: Австрия рассчитывает получать газ через «Южный газовый коридор» (Эксклюзив)
Энергетика 08:00
Трамп может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов
США 07:54
Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов
Другие страны 07:16
ВВС Израиля атаковали базу боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа
Израиль 06:45
Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на один месяц
Другие страны 06:18