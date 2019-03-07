СМИ: Комитет СБ ООН по санкциям 14 марта опубликует доклад об уклонении КНДР от рестрикций

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР на следующей неделе намеревается опубликовать доклад о том, каким образом Пхеньян уклоняется от международных санкций, введенных против него за развитие ракетной и ядерной программ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал TBS.

Отмечается, что документ будет опубликован 14 марта. В докладе, в частности, будет описано, как КНДР применяет все более современные технологии для того, чтобы обходить санкции, и при этом продолжает зарабатывать деньги от продажи вооружений Сирии. Ранее сообщалось, что черновик доклада был подготовлен еще в конце января.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре.

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