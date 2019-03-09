В Мексике 15 человек погибли в результате нападения на ночной клуб

9 марта 2019 21:12 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 человек погибли, еще пять пострадали в результате вооруженного нападения на ночной клуб в городе Саламанка в штате Гуанахуато. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила газета Milenio.

Согласно ее информации, группа вооруженных людей ворвалась в ночной клуб La Playa и открыла огонь по находящимся в здании людям. По данным очевидцев трагедии, в клубе в момент нападения находились более 20 человек. Информации о состоянии здоровья пострадавших не поступало.

Полицейские немедленно прибыли на место преступления, однако нападавшим удалось скрыться на автомобиле. Другие подробности происшествия пока не известны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике 25 человек погибли в ДТП с грузовой фурой с мигрантами
Другие страны 8 марта 10:43
В Мексике преступники заблокировали дороги десятками горящих машин - СМИ
Другие страны 5 марта 01:18
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике выросло до 135
Другие страны 4 марта 03:05
В Мексике обнаружили незаконные врезки в трубопроводы на полях для гольфа
Другие страны 2 марта 05:42
В Мексике из рук преступников освободили 74 мигранта
Другие страны 2 марта 01:42
Трамп завершит сооружение стены на южной границе США до истечения срока полномочий
США 1 марта 20:33
Лента новостей
В Париже в ходе акции "желтых жилетов" задержали 15 человек
Европа 22:38
В Венесуэле на электроподстанции вспыхнул пожар
Другие страны 22:18
В Манбидже взорвался заминированный автомобиль
Арабские страны 21:44
МИД: Азербайджан поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем ориентированных на результат переговоров
Политика 20:34
Али Лариджани: Парламент Ирана полностью поддерживает развитие отношений с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 20:13
У противоречащих и бессмысленных заявлений армянского руководства нет политической перспективы - вице-президент ПА ОБСЕ
Политика 19:54
В Пальмире прогремел мощный взрыв
Арабские страны 19:02
ФК "Тоттенхэм" проведет первый матч на новом стадионе в апреле
Спорт 18:36
Свыше 10 иранских провинций пострадали от наводнений и метели
Иран 18:16