Из итальянской церкви украли всемирно известную картину

Неизвестные украли картину Питера Брейгеля-младшего "Распятие" из церкви в итальянском городе Кастельнуово-Магра в северной области Лигурия, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как передают местные СМИ, ограбление церкви Святой Марии Магдалины произошло в среду утром. Группа преступников действовала наверняка: разбив битой защитное стекло, они забрали полотно и скрылись на автомобиле. Согласно первоначальной информации, собранной карабинерами на месте происшествия, воров было двое.

"Похищение этой работы неописуемой ценности стало тяжелым ударом для нашего сообщества. Я думаю, что это было целенаправленная кража: в той же церкви есть два других важных произведения. Мы надеемся, что она снова будет найдена", - заявил мэр Кастельнуово-Магра Даниэле Монтебелло.

Питер Брейгель-младший был представителем династии известных фламандских художников, жившим на рубеже 16-го и 17-го веков. Его творчество пережило переход от изображения сцен Страшного суда и демонических созданий, благодаря чему он получил прозвище "Адский", к описанию обыденных и повседневных сцен жизни – крестьянских праздников, сборов урожая, свадеб, драк и деревенских пейзажей. Его наиболее известные картины - "Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц", "Крестьянская свадьба", "Перепись в Вифлееме" и "Свадебный танец".

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