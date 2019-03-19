Число погибших в результате циклона в Мозамбике превысило 200

19 марта 2019 23:24 (UTC+04:00)

Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных на прошлой неделе тропическим циклоном "Идай", превысило 200 человек, заявил президент этой страны Филипе Ньюси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Согласно информации, предоставленной нам по прибытии на место, погибли уже более 200 человек", - заявил лидер республики в конце заседания кабинета министров, которое состоялось в оказавшемся частично разрушенном городе Бейра.

Ранее сообщалось о 166 жертвах. В понедельник Ньюси заявил, что число погибших в результате циклона в Мозамбике может превысить 1 тыс.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от стихии в этой стране погибли более 110 человек и 150 тыс. пострадали.

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