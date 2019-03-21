НАСА создаст и запустит свой первый луноход в 2023 году

Представители НАСА официально заявили о намерении создать и отправить первый американский луноход на спутницу Земли в 2023 году, что станет первым этапом в реализации программы возвращения США на Луну. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает Space.com

"Нам хотелось бы отправить ровер на Луну как можно быстрее. Это будет достаточно большой луноход, чья масса составит от 300 до 500 килограмм. Мы нацелены на изучение полюсов Луны и долговременную, многомесячную работу", — заявил Стив Кларк (SteveClarke), заместитель директора научного подразделения НАСА.

Пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Сам президент США и Джим Брайденстин, будущий администратор НАСА, часто говорят о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке на ее поверхности и созданию "постоянной инфраструктуры" на спутнике нашей планеты.

Первым шагом на пути реализации этих планов стало соглашение НАСА и девяти ведущих космических стартапов и крупных компаний, подписанное в ноябре прошлого года. В его рамках аэрокосмическое агентство США может воспользоваться их услугами по доставке своих аппаратов на Луну уже в ближайшие годы.

В соответствии с этими соглашениями, НАСА в ближайшие 10 лет получит право на доставку неограниченного числа посадочных модулей, роверов и других "грузов" на Луну. Общая стоимость их отправки и поддержания их работы не должна превышать 2,6 миллиарда долларов.

Изначально Кларк и другие руководители космического агентства рассчитывали, что первые научные аппараты могут быть отправлены в рамках этого соглашения на Луну уже в этом году. Выступая на Конференции по изучению луны и планет, которая проходит сейчас в техасском Те-Вудлендс, он рассказал о некоторых изменениях в лунных проектах США.

Как отметил чиновник, НАСА планирует сфокусировать свои усилия на создании полноценного лунохода, главной задачей которого станет поиск значительных залежей воды на спутнице Земли и оценка ее общих запасов.

По этой причине первый лунный ровер США или его "наследники" отправятся в приполярные регионы Луны, где орбитальные спутники нашли намеки на присутствие чистого льда на дне многих темных кратеров.

Если эта идея будет реализована успешно, то США станет в 2023 году четвертой страной, после СССР, Китая и Израиля, которая осуществит мягкую посадку робота на ее поверхность и начнет изучать ее при помощи его инструментов.

Помимо лунохода, НАСА планирует продолжить изучение луны и на борту орбитальной станции LOP-G. Сейчас космическое агентство собирает предложения ученых по тому, какие научные приборы следует установить на ее борту, и готовит свой собственный список научных проектов. К примеру, лунная станция может стать "перевалочным пунктом" по доставке образцов пород с Луны на Землю.

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