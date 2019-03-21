Ученые рассказали, от чего зависит счастье

Успех и материальное благополучие не всегда являются залогом счастья, но так или иначе влияют на него; в целом же счастлив тот человек, чьи базовые потребности удовлетворены и чьи желания совпадают с его возможностями, как передаёт Trend рассказали РИА Новости эксперты в Международный день счастья.

Международный день счастья отмечается во всем мире 20 марта. Финляндия второй год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, который был опубликован в среду. В этом ежегодном исследовании, которое проводится по заказу ООН, оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

Согласно данным нового отчета, Россия потеряла девять пунктов и заняла 68 место - в прошлом году страна была на 59-й строчке рейтинга. Самыми несчастливыми странами стали Южный Судан (последнее, 156 место), Центральноафриканская республика (155 место), Афганистан (154), Танзания (153), Руанда (152), Йемен (151), Малави (150).

Как рассказал РИА Новости заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, доктор психологических наук Дмитрий Леонтьев, исследования счастья начались с 70 годов прошлого века и получили наиболее широкое распространение уже в нашем столетии.

"Самое главное, к чему пришли давно - критерии исследования счастья прежде всего субъективные. Счастлив тот человек, который считает себя счастливым. Счастье, по древнему определению, - это высшее благо. Если определять в современных терминах и достаточно упрощенным образом, то счастье - это совпадение желаемого и действительного, или, если говорить об обобщенной оценке того, насколько счастливой была жизнь человека, это средняя степень дистанции между тем, что человек желает, и что у него реально в жизни происходит", - сказал собеседник агентства.

По словам Леонтьева, успех и материальное благосостояние влияют на уровень счастья индивида, но до определенной степени. "Успех не во всем делает нас счастливее, все зависит от целей. Если они наши собственные, выстраданные, личные, связанные с нашей внутренней мотивацией, тогда успех и движение к нашим целям действительно делает нас счастливее. А если это цели стереотипные, основанные на желании произвести впечатление на других или спущенные кем-то сверху, то успех в их достижении счастливее нас не делает", - заметил ученый.

Материальное же благосостояние в современном понимании влияет на уровень счастья человека до момента, когда его базовые потребности удовлетворены в полной степени.

"При плохом материальном благосостоянии мы оказываемся не в состоянии удовлетворить наши базовые потребности, и у нас возникает много источников несчастья. Но что характерно, когда мы достигаем уровня примерно соответствующего современному понятию "средний класс", когда мы уже можем нормальным сбалансированным образом питаться, у нас есть крыша над головой, возможность вести здоровый образ жизни, получать квалифицированное лечение, дать образование детям - при достижении этого уровня благосостояния дальнейший рост доходов перестает влиять прямо на уровень счастья, и счастье начинает определяться совершенно другими причинами", - сказал Леонтьев.

По его словам, мужчины и женщины способны испытывать счастье в одинаковой степени, гендерные различия на эту способность не влияют. "Идея "горе от ума" в исследованиях тоже не подтвердилась, интеллект и рефлексия не снижают шанса на счастье. Не повышают, но и не снижают", - добавил собеседник агентства.

При этом ученый отметил, что постоянно испытывать чувство счастья "невозможно и неполезно, по той причине, что счастье - это совпадение желаемого с действительным, и счастье обнуляет мотивацию". "В точке счастья мы ничего не хотим, нам ничего не нужно. Именно поэтому оно, слава Богу, не может длиться долго. Когда оно исчезает, мы опять, через какое-то время, возвращаемся к обычной жизни, к активности, к новым желаниям. А в состоянии счастья нам ничего не нужно, и поэтому мы не можем пребывать в нем долго", - сказал Леонтьев.

Что касается уровня счастья отдельных народов, то, по словам ученого, на него влияет много факторов.

"Если говорить об особенностях наций, народов, то есть факторы чисто экономического порядка - благополучие, а есть факторы собственно культурного порядка, которые не зависят от экономической ситуации и от уровня благосостояния", - пояснил собеседник агентства.

В пример он привёл жителей латиноамериканских стран, которые "счастливее, чем это можно было бы вывести из экономических факторов". "А вот жители постсоветских и восточноевропейских стран несчастней, чем это вытекает из нашего уровня жизни. Мы не так плохо живем, как плохо себя ощущаем", - говорит Леонтьев.

По его словам, ощущение человеком счастья во многом действительно зависит от "культурных особенностей" его нации. "У нас как-то не принято подчеркивать все хорошее в нашей жизни, а, скорее, больше жаловаться. А в Америке, к примеру, - напротив, культ положительных эмоций, поэтому такой фактор действительно играет роль", - отметил собеседник агентства.

Леонтьев пояснил, что до "перестройки" исследований уровня счастья на территории нашей страны практически не велось, а в 90-е и "нулевые" годы Россия "была не на самых хороших местах" в мировых рейтингах, что учёный объясняет изменениями, через которые ей пришлось пройти.

"Большие исторические потрясения, сдвиги, они - независимо от того, как эти сдвиги и потрясения оценивать - всегда приводят к "осыпанию" общего уровня счастья, потому что нестабильность и неопределенность в социальных масштабах всегда влияет не самым лучшим образом на ощущение счастья", - сказал учёный.

Леонтьев при этом призвал не переоценивать значение рейтингов в оценке уровня жизни стран, однако он положительно оценивает тот факт, что исследования счастья вызывают все больший интерес как учёных, так и обывателей.

"В последнее время исследования счастья входят в моду, и это хорошо, особенно для России, потому что, я думаю, нашей культуре свойственна в общем достаточно низкая ценность жизни людей: как своей, так и чужой. Мы мало ценим свою жизнь и мало ценим жизнь окружающих людей - отсюда большое количество несчастных случаев, самоубийств, дурных привычек, склонности вести нездоровый образ жизни и так далее. А внедрение идей, связанных с возможностью счастья, положительных эмоций - это то, что может скорректировать этот исторически негативный фон низкой ценности жизни", - отметил он.

Заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, доктор экономических наук Елена Авраамова в свою очередь отметила, что различные рейтинги и измерения счастья очень условные, и "никакой точности тут нет" и быть не может.

"Ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции - эти показатели по сравнению с прошлым годом у нас мало изменились. У нас изменились две вещи - ожидание наступления стабилизации и улучшения жизни. Финансовые показатели, если они брались в расчет, тоже не уходят в отрицательную сторону - они просто не переходят в позитивную зону. То, что счастье, во всяком случае, в виде финансового благополучия никак не наступает, это, конечно, не способствует ощущению удовлетворенности и довольства", - прокомментировала она понижение России в рейтинге экспертов ООН. -

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