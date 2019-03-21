Число погибших в результате циклона в Мозамбике достигло 242

21 марта 2019 23:30 (UTC+04:00)

Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в четверг министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития этой страны Селсу Коррейа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 217 жертвах.

Как отметил Селсу Коррейа, в зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.

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