Число погибших в результате циклона в Мозамбике увеличилось до 293

Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных на прошлой неделе тропическим циклоном "Идай", возросло до 293 человек. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом заявил в пятницу премьер-министр республики Карлуш Агуштинью ду Рузариу, сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о 242 жертвах. По словам премьера, бедствие затронуло около 345 тыс. человек.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.

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