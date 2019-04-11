СМИ сообщают о возможном военном перевороте в Судане (Обновлено)

11 апреля 2019 08:48 (UTC+04:00)

Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым она выступит в ближайшее время. Из Хартума поступает информация о военном перевороте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас".

Как сообщается, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. В районе значительно усилены меры безопасности.

По данным Al-Hadath, в эти минуты в Хартуме без участия президента Омара аль-Башира проходит экстренное заседание главного командования армии Судана.

Поступает информация о значительном усилении мер безопасности на улицах столицы и размещении там дополнительных подразделений армии. Идет передислокация бронетехники к президентскому дворцу.

Суданские радиостанции и телеканалы прекратили свое обычное вещание и транслируют военные марши.

08:05 (GMT+4) Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым она выступит в ближайшее время. Из Хартума поступает информация о военном перевороте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас".

Как сообщается, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. В районе значительно усилены меры безопасности.

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