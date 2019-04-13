Силы быстрой поддержки Судана призвали создать переходный совет

Силы быстрой поддержки в Судане предложили создать переходный совет, в состав которого войдут и военные, и гражданские, говорится в заявлении, полученном в распоряжение РИА Новости, передает Trend.

"Сформировать переходный совет, в котором будут представлены военные и совет министров гражданского правительства", - говорится в документе.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

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