В четвертом этапе парламентских выборов в Индии приняли участие около 64% избирателей

Около 64% избирателей приняли участие в четвертом этапе всеобщих парламентских выборов, который прошел в понедельник в девяти штатах Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета The Times of India, самая высокая явка была зарегистрирована в штате Западная Бенгалия - 76,47%.

Избиратели отдали свои голоса в штатах Бихар, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Одиша, Раджастхан, а также Уттар-Прадеш.

В ряде регионов, в том числе в Западной Бенгалии, были отмечены случаи столкновений между сторонниками различных политических сил. Есть пострадавшие, отмечает издание.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - в стране зарегистрировано порядка 900 млн избирателей.

Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях Индии в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами страны: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс". Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.

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