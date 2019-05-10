В Индии принудительно посадили отклонившийся от курса грузинский самолет

Истребитель ВВС Индии в пятницу вынудил приземлиться грузинский военно-транспортный самолет Ан-12, отклонившийся от курса,сообщает Trend со ссылкой РИА Новости.

Согласно данным телеканала NDTV, борт, следовавший из пакистанского города Карачи в Нью-Дели, отошел от первоначального курса и проник в воздушное пространство Индии в незапланированном месте - в штате Гуджарат. Причины такого решения не называются. Вслед за этим в воздух были подняты индийские истребители, которые "посадили" грузинский самолет в аэропорту Джайпура (северный штат Раджастан).

По словам собеседников телеканала, случившееся не рассматривается как "серьезный инцидент". В настоящее время ведется допрос пилотов, информируют источники.

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