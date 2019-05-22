В Нигерии более 26 человек погибли при нападении бандитов

22 мая 2019 01:22 (UTC+04:00)

Более 26 человек были убиты в результате нападения бандитов в штате Кацина на севере Нигерии, передает телеканал Channels TV со ссылкой на местные источники, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что нападение совершили бандиты на мотоциклах во вторник.

Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что 11 человек были убиты в районе местного управления Фаскаре, ещё пятеро - в районе Дан Муса. Также бандиты напали на сельхозработников в районе Бастари в деревне Йар Гамджи днём по местному времени, в результате чего 18 человек погибли, ещё 10 пропали без вести.

"Что касается инцидента в Фаскари, группа Янсакай (ополченцев) из деревни Сабон Лайи отправилась в лес, противостояла бандитам со вчерашнего дня и так и не вернулась. Вчера два тела были обнаружены и захоронены сельскими жителями", - приводит канал слова представителя командования полиции штата Кацина Гамбо Исы (Gambo Isah).

Он добавил, что поисковый отряд обнаружил ещё три тела в лесу в районе Фаскари, а также лагерь бандитов, который они покинули. Иса заверил, что в настоящее время "ведётся расследование", полиция пытается получить дальнейшие сведения об атаках в районах Дан Муса и Бастари.

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