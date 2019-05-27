На озере в Конго затонула лодка с пассажирами

27 мая 2019 00:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере 30 человек погибли в результате крушения и затопления судна, перевозившего людей на одном из озер, расположенном в западном регионе Демократической Республики Конго. Еще несколько сотен считаются пропавшими без вести. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление представителя местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указал мэр города Инонго Саймон Вэмба, "лодка с пассажирами перевернулась и пошла ко дну на озере Маи-Ндомбе". По его словам, многие из находившихся на судне были учителями местных школ, которые направились по озеру в районный центр для получения зарплаты". Пропавшими без вести остаются около 200 человек.

Власти до сих пор не могут определить точное количество пассажиров, которые находились в момент катастрофы на борту судна. Речь идет о "нескольких сотнях человек". Известно, что спастись удалось более 80 пассажирам.

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