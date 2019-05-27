В Индонезии не менее семи журналистов пострадали при освещении беспорядков

27 мая 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере семь журналистов пострадали от нападений полиции и демонстрантов во время освещения беспорядков, происходивших в столице Индонезии Джакарте 21-22 мая после объявления окончательных результатов всеобщих выборов,передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Подтверждено семь случаев умышленного нападения на репортеров телевидения и фотокорреспондентов, в том числе со стороны полиции, сообщает сайт международной организации Reporters Sans Frontieres (RSF,"Репортеры без границ"). . Информация о "гораздо большем" количестве случаев в настоящее время уточняется активистами Альянса независимых журналистов Индонезии (АНЖ), говорится в сообщении.

По данным RSF, пострадали репортер и оператор телеканала CNN, репортер и оператор индонезийского телеканала RTV и репортеры трех новостных интернет-порталов Индонезии.
Индонезийская газета Jakarta Post сообщает в понедельник, что полицейские власти Индонезии отрицают нападения сотрудников полиции из подразделений контроля толпы на журналистов во время подавления беспорядков.
Выступивший на пресс-конференции в Джакарте официальный представитель национальной полиции Индонезии бригадный генерал Деди Прасетио заявил, что полицейские, противостоявшие устроителям беспорядков 21-22 мая, были вооружены только средствами контроля толпы, не нападали на журналистов и применяли решительные меры исключительно к лицам, снабжавшим участников беспорядков камнями и другими орудиями сопротивления полиции. Вместе с тем, генерал отметил и признал эпизод с избиением полицейскими местного жителя Андри Бибира, который, по его словам, подносил участникам беспорядков камни, которые они затем кидали в полицейских, и пообещал от имени командования, что сотрудники, превысившие полномочия и пределы необходимых действий, будут строго наказаны, сообщает газета.

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