Число пострадавших в результате нападения в японском парке увеличилось до 19 (Обновлено)

По меньшей мере 19 человек пострадали в результате нападения на школьников в парке города Кавасаки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило общественное телевидение NHK. Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти. Нападавший получил ранения, его состояние оценивается как критическое.

Инцидент произошел рано утром в небольшом парке в городе Кавасаки около Токио. Преступник напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

04:14 (GMT+4) Неизвестный напал с ножом на людей в парке города Кавасаки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило общественное телевидение NHK.

По данным телеканала, жертвами нападения стали три человека, среди погибших один ребенок. Сообщается, что в общей сложности в результате нападения пострадали по крайней мере 15 человек, включая десятерых детей.

Инцидент произошел в одном из местных парков, через который ученики младших классов направлялись в школу.

Сообщается, что нападавший, которого уже задержала полиция, получил тяжелое ранение.

03:55 (GMT+4) Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило общественное телевидение Эн-эйч-кей (NHK).

По данным полиции, в результате нападения пострадали по меньшей мере восемь учеников начальной школы и трое взрослых - сейчас им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы в настоящее время ведут преследование нападавшего, скрывшегося с места преступления.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.