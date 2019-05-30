Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая

30 мая 2019 16:12 (UTC+04:00)

Военно-воздушные, военно-морские и сухопутные силы армии Тайваня в четверг в рамках крупнейших ежегодных учений провели целый комплекс маневров с боевыми стрельбами против "вторжения" Народно-освободительной армии Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Маневры в четверг проводились в округе Пинтун на юге острова, где расположена военная авиабаза. Главными задачами ежегодных учений "Хань гуан" являются отработка совместных операций на море, в воздухе и на земле. В этом году они длятся пять дней при участии почти 3 тысяч военнослужащих.

Военные, отрабатывая отражение возможного вторжения НОАК с моря, испытали самое современное вооружение, которое имеется в распоряжении тайваньской армии, включая истребители F-16, истребители ПВО местного производства, вертолёты Cobra AH-1W, вертолёты Apache, восьмиколесные боевые машины пехоты СМ-34 Clouded Leopard, а также сторожевые фрегаты.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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