ВМС Канады возобновляют патрулирование акватории близ КНДР

4 июня 2019 10:56 (UTC+04:00)

Корабли канадских ВМС возобновляют патрулирование акватории рядом с Корейским полуостровом для контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом в понедельник говорится в заявлении Министерства национальной обороны Канады, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В июне 2019 года Вооруженные силы Канады в рамках операции Neon разместят в акватории близ Корейского полуострова корабли и патрульный самолет, которые будут следить за исполнением введенных СБ ООН санкций в отношении КНДР", - сообщили в ведомстве. Для патрулирования в регион в ближайшее время прибудут фрегат HMCS Regina, судно обеспечения Asterix, а также канадский самолет-разведчик CP-140 Aurora. В Минобороны добавили, что Оттава намерена сохранять свое военное присутствие в этом районе до 2021 года.

На прошлой неделе Минобороны Канады сообщило, что корабли HMCS Regina и Asterix завершили участие и международной операции по предотвращению контрабанды оружия и наркотиков у берегов стран Ближнего Востока и Западной Африки. Для участия в операции на одной из военных баз в ближневосточном регионе был временно дислоцирован и канадский самолет-разведчик CP-140 Aurora.

В 2018 году канадские боевые корабли, субмарина и самолеты-разведчики также занималась патрулированием акватории Тихого океана вблизи Корейского полуострова с целью отслеживать возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР. В их задачи, в частности, входило слежение за всеми военными и гражданскими судами, которые "ведут подозрительную деятельность в акватории", а также незаметное фиксирование таких событий, как взлеты и посадки самолетов на суше.

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