В Индии не менее пяти полицейских погибли при нападении террористов

По меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции Индии погибли в среду при атаке террористов на полицейский патруль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, при нападении тяжелые ранения также получили инспектор полиции и гражданское лицо.

По этим данным, инцидент произошел в округе Анантнаг. Двое боевиков бросили гранаты и открыли огонь из автоматов по полицейскому патрулю. В ходе перестрелки один террорист был убит.

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