Президент ЮАР предложил построить в стране новый технологичный город

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил с предложением построить в стране новый город на основе технологий четвертой промышленной революции. Об этом он объявил во время своего первого обращения к парламенту шестого созыва в Кейптауне, трансляцию из которого в прямом эфире вела государственная телекомпания SABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я мечтаю о том, чтобы в Южной Африке вырос абсолютно новый город - первый, построенный в эру демократии, с небоскребами, школами, университетами, больницами и фабриками", - признался Рамапоса. По словам президента, эта мечта сформировалась у него в ходе общения с четырьмя людьми, одним из которых был председатель КНР Си Цзиньпин, рассказавший о строительстве нового Пекина. Тремя другими были южноафриканские политики: министр кооперативного управления и по делам традиций Нкосазана Дламини-Зума, министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор, а также заместитель генерального секретаря правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) Джесси Дуарте.

"К 2030 году 70% южноафриканцев будут жить в городских зонах. В Йоханнесбурге, Тсване (столица Претория с пригородами), Кейптауне и Этеквини (Дурбан с пригородами - прим. ТАСС) пространства для тех, кто переезжает жить в города, на исходе <...> Не пришло ли время построить новый умный город, основанный на технологиях четвертой промышленной революции?", - обратился к депутатам Рамапоса. Президент не уточнил, где и когда он хотел бы начать строительство, предложив задуматься над этим проектом всем гражданам страны.

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