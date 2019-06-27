В Нигерии не менее 20 человек погибли в результате атаки боевиков

27 июня 2019 04:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 20 человек погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Боко Харам" в штате Борно в Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Daily Trust.

Согласно газете, инцидент произошел во вторник, боевики напали на жителей деревни Нгамгам в 50 километрах от города Дамасак на северо-востоке страны.

В результате нападения многие оставшиеся в живых жители покинули деревню, пишет газета.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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