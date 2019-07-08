Индейцы выступили против установки памятника первооткрывателю Канады

Коренные жители Канады выступили против установки в городе Орилья (провинция Онтарио) памятника французскому путешественнику Самюэлю де Шамплену (1567-1635), который является первооткрывателем современной Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Монумент был установлен в центре этого небольшого города еще во время Первой мировой войны, а в 2017 году его сняли с постамента для небольшой реставрации, но до сих пор не могут вернуть на место из-за протестов коренных жителей Страны кленового листа. Федеральные власти, которым принадлежит монумент, пока негласно поддерживают протестующих, уже больше года проводя некие консультации с представителями индейцев, считающих данный монумент "расистским" и "причиняющим страдания коренным жителям". В частности, протестующих не устраивает то, что изваяние Самюэля де Шамплена в этой скульптурной композиции находится над фигурами других персонажей, в том числе и полуголых индейцев.

Местные власти в лице мэра города Стива Кларка, напротив, выступают за скорейшее его возвращение на место, так как он является "частью канадской истории, хорошая она или плохая". Городской совет Орильи уже проголосовал за скорейшую установку памятника, но с возможным добавлением в композицию "чего-то еще, сочетающего в себе исторический контекст с современными настроениями ради примирения [потомков европейцев и коренного населения Канады]".

Теперь окончательное решение примет недавно сформированная специальная комиссия, в которую вошли федеральные и местные чиновники, а также представители индейцев. Опросы общественного мнения показывают, что более 80% жителей Орильи выступили за возвращение монумента на место и лишь 7% - против.

Самюэль де Шамплен в 1603-1606 годах совершил несколько плаваний вдоль атлантического побережья Северной Америки, а в 1608 году высадился в устье реки Святого Лаврентия и основал город Квебек, который позже стал столицей Новой Франции. В 1616 году он первым из европейцев приплыл из Атлантики в озеро Гурон и заключил союз с индейским племенем гуронов. В 1633 году был назначен губернатором Новой Франции, позже ставшей частью современной Канады.

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