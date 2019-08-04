Главы МИД Египта, Иордании и Ирака обсудят в Багдаде трехстороннее партнерство

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри направился в воскресенье в Багдад, где проведет переговоры со своими коллегами из Ирака и Иордании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил новостной портал "Аль-Яум ас-Саби".

По его информации, трехсторонняя встреча в иракской столице будет посвящена "политической координации и развитию экономического партнерства между Каиром, Багдадом и Амманом".

Как заявил порталу официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез, министры обсудят "дальнейшие шаги по экономической интеграции между тремя странами, что отвечает чаяниям их народов, стремящихся к прогрессу и процветанию". Он отметил, что совещание в Багдаде проводится в соответствии с решением трехстороннего саммита лидеров Египта, Иордании и Ирака, который состоялся 24 марта в Каире.

В заявлении иракского МИД указывается, что участники совещания обсудят "последнее развитие региональных событий, пути укрепления арабской солидарности и борьбу с терроризмом". Одной из основных тем совещания будет содействие восстановлению иракских районов, освобожденных от банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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