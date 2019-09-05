Новое правительство Италии приведено к присяге

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте приведено в четверг к присяге в присутствии президента Серджо Маттареллы. Торжественная церемония из президентского Квиринальского дворца транслируется в эфире всех итальянских телеканалов, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Первым клятву принес премьер-министр, произнеся традиционную фразу: "Клянусь в верности республике, соблюдать конституцию и законы и выполнять свои функции в интересах нации".

Нынешний коалиционный кабинет, опирающийся на новое парламентское большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), состоит из 21 министра (восемь - без портфеля). Из них 11 представляют "Движение "5 звезд", девять - ДП. От старого коалиционного правительства "Движения "5 звезд" и партии "Лига" остались всего два человека: министр охраны окружающей среды, суши и моря Серджо Коста и глава Минюста Альфонсо Бонафеде. Оба представляют "Движение "5 звезд". Лидер этой партии Луиджи Ди Майо назначен руководителем МИД. В предыдущем кабинете он был вице-премьером и министром экономического развития, труда и социальной политики. В новом составе экономическое развитие и вопросы труда разделены на два ведомства. Впервые по истечении 20 лет министерство внутренних дел возглавила женщина - бывший префект Милана Лучана Ламорджезе.

Теперь правительство должно заручиться доверием парламента. Голосования в Палате депутатов и Сенате состоятся, скорее всего, в понедельник и вторник.

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