США намерены предотвращать конфликты в Арктике

10 сентября 2019 02:00 (UTC+04:00)

США выступают за предотвращение конфликтов и стратегического позиционирования в Арктике. Об этом заявил в понедельник специальный помощник вице-президента, представитель Министерства энергетики Дрю Горн, выступая в Центре имени Вудро Вильсона на конференции о совместных исследованиях США и Гренландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас с Гренландией, Данией давняя история отношений и дружбы в сфере энергетики, в науке, по вопросам развития, - сказал он. - США, Дания, Исландия и другие представители Арктического совета (государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция - прим. ТАСС) открыты для позитивного сотрудничества в Арктике и работают над предотвращением конфликтов и конфликтного потенциала в регионе".

По словам Горна, США считают крайне важным продолжение такой взаимовыгодной работы. "Необходимо предотвращать конфликты и стратегическое позиционирование в регионе, - отметил представитель администрации. - США продолжат проводить ответственную политику на арктическом направлении в координации со всеми партнерами".

Как заявила министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер, территории необходимо обеспечить сохранность окружающей среды. "Изменения климата влияют на условия нашей жизни, причем в Арктике это происходит гораздо быстрее, чем в других частях нашей планеты, - указала Баггер. - Мы первые столкнемся с последствиями, нам нужно обеспечить безопасность окружающей среды".

По ее словам, сегодня в Гренландии исследования по климату проводят ведущие специалисты из США, Европы и Азии. Для лучшего реагирования на природные вызовы министр предложила открыть университет, который бы занимался данными проблемами.

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