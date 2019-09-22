У берегов Тонги произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов островного государства Тонга в Тихом океане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 7.32 по времени UTC. Эпицентр располагался в 79 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,6 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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