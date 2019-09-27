Роухани пообещал освободить британский танкер Stena Impero

27 сентября 2019 01:05 (UTC+04:00)

Британский танкер Stena Impero, задержанный более двух месяцев назад иранскими военными, будет освобожден, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Я так полагаю, что он будет освобожден", - сказал Роухани, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции. Он не уточнил даты освобождения танкера.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян.

Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность. Судно, как отмечали в Тегеране, было задержано в связи с нарушением правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном.

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