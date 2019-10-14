Активисты Greenpeace высадились на нефтяные платформы Shell в Северном море

Активисты организации Greenpeace высадились на две нефтяные платформы Brent в Северном море, принадлежащие британо-голландской Royal Dutch Shell, в знак протеста против планов компании оставить в море бетонные опоры платформ после прекращения добычи нефти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что двое активистов высадились на платформу Brent Alpha, тогда как еще один забрался на бетонные опоры платформы Brent Bravo. Безопасность протестующих, равно как и наших работников - наша главная задача на данный момент", - приводит корпорация слова представителя Royal Dutch Shell.

Shell пытается добиться от британского правительства разрешения оставить 22-тонные бетонные опоры на месте после демонтажа платформ. В Greenpeace считают, что внутри бетонных опор останутся "тысячи тонн опасных отходов" и призывают власти королевства не давать такое разрешение.

Начиная с 1976 года на месторождении Brent, расположенном в 186 км к северо-востоку от Шетландских островов, добыто около трех миллиардов баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте, что обеспечивало около 10% добычи Великобритании. Решение о закрытии месторождения было принято в 2017 году.

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