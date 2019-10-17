Число жертв землетрясения в Филиппинах увеличилось до пяти

17 октября 2019 06:39 (UTC+04:00)

Число погибших в землетрясении магнитудой 6,3 в Филиппинах выросло до пяти, а количество пострадавших составило не менее 77. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

В среду телеканал ABS-CBN информировал об одном погибшем и 20 пострадавших.

По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду на острове Минданао на юге страны. Очаг стихии залегал на глубине 8 км.

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