Правительство Ливана сократит зарплаты министров и депутатов на 50%

20 октября 2019 18:21 (UTC+04:00)

Правительство Ливана намерено сократить зарплаты министров и депутатов на 50% в ответ на волну массовых протестов граждан. Об этом сообщил премьер-министр Саад Харири, который представил в воскресенье на заседании узкого состава кабинета свою антикризисную программу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно новому плану реформ, правительство Ливана увеличит налоги на 25% на доходы банков и страховых компаний, а также проведет приватизацию сектора телекоммуникаций.

Харири также объявил о намерении властей отменить все принятые ранее решения по сокращению социальных выплат и пенсий работникам госсектора и военнослужащим, которые вызвали массовое недовольство. На реализацию срочных мер по стабилизации экономики Центральный банк Ливана и коммерческие банки выделят правительству $3,5 млрд.

Основные пункты плана премьер-министра были озвучены на четвертый день антиправительственных демонстраций, которые проходят в Бейруте и других городах страны. По сведениям телеканала Al Hadath, в них принимает участие в воскресенье 1,5 млн человек.

Депутат парламента Шамиль Роккуз назвал запоздалой реакцию коалиционного кабинета и выразил сомнение в том, что участники протестного движения примут этот план. "Время упущено, и правительство Харири должно уйти в отставку, - сказал он. - В условиях тяжелой экономической ситуации в Ливане должен быть сформирован эффективный кабинет профессионалов, способных вывести страну из кризиса".

В воззвании, принятом в субботу на митинге в центре Бейрута, протестующие потребовали ухода в отставку правительства, роспуска парламента и проведения в Ливане досрочных выборов.

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