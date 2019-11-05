Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее не путали с одноименной соцсетью

Американская компания Facebook изменила дизайн логотипа, чтобы пользователям проще было отличить ее от принадлежащей ей одноименной социальной сети. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении руководства Facebook, размещенном на ее официальной информационной странице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы обновляем наш корпоративный брендинг, чтобы сделать более очевидными различия в продукции Facebook. Мы представляем новый логотип компании и еще больше отделяем компанию Facebook от приложения Facebook, которое сохранит свой дизайн", - указывается в документе. По информации компании, в обновленном логотипе название компании полностью написано заглавными буквами, шрифтом, созданным специально для Facebook. Фирменный логотип социальной сети, напротив, пишется исключительно строчными буквами.

Согласно опубликованному документу, обновленный логотип компании будет применяться в первую очередь в описании принадлежащих ей сервисов и другой продукции. Так, логотип компании появится в приписке "from Facebook", которую можно увидеть на стартовых страницах приложений Instagram, WhatsApp и ряда других.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

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