Моралес предупредил боливийских военных об ответственности за репрессии

21 ноября 2019 06:19 (UTC+04:00)

Экс-президент Эво Моралес предупредил вооруженные силы Боливии, что международные нормы стоят выше указа временного правительства, освобождающего их от ответственности за разгон протестов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Временный президент Жанин Аньес 17 ноября издала указ, освобождающий вооружённые силы от уголовной ответственности при наведении порядка. Это решение осудили международные организации и политические противники. По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения.

"Я хочу, чтобы вооружённые силы знали, что международные нормы выше любого закона или указа, и уйти от ответственности не получится. Это были преступления против человечности", - сказал Моралес в интервью РИА Новости, комментируя растущее число жертв в протестах против действий временного правительства.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

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